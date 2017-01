Francoforte va all’assalto della City: lasciate Londra, benvenuti in Germania (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

26 gen 2017 ore 07:04

Il quotidiano scrive che lunedì prossimo una quarantina di banchieri internazionali, in rappresentanza di oltre venti istituti di credito, si incontreranno a Francoforte per sentire dalla Bafin, il supervisore finanziario tedesco, “come si può fare a fuggire dalla City di Londra per approdare nella capitale finanziaria della Germania”.

La notizia, rilanciata dall’agenzia Reuters, indica che all’incontro parteciperanno anche rappresentanti della Banca centrale europea e della Bundesbank.

