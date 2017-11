Fisco, cosa cambia: la corsa delle spese (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

13 nov 2017 ore 06:59

Il quotidiano scrive che oggi pomeriggio la commissione Bilancio del Senato riprenderà a votare sul decreto fiscale, di fatto un anticipo della legge di bilancio perché serve a trovare le risorse necessarie: l’emendamento più discusso è quello che riduce le sanzioni per chi non ha versato le tasse, ma si impegna a versare il dovuto entro maggio. Così chi ha ricevuto un accertamento potrà chiudere la partita versando il dovuto e una sanzione pari al 15%, la metà dell’attuale sanzione del 30%. Secondo il Corriere della Sera è confermata anche l’intenzione di ridurre il superticket, la sovrattassa di 10 euro che in alcune regioni si paga sulle ricette mediche.

Sul tema delle pensioni, invece, è difficile che nell’incontro di oggi tra governo e sindacati si raggiunga un accordo sulle misure per attutire l’effetto dell’aumento a 67 anni che dovrebbe scattare nel 2019.





