Fed, Powell fa il trumpiano. Via alla deregulation bancaria (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

29 nov 2017 ore 07:52

Il quotidiano mette sotto la lente Jerome Powell, il futuro presidente della Federal Reserve quando a febbraio scadrà il mandato dell’attuale presidente Janet Yellen.

La Repubblica scrive che ieri Powell affrontava la prima di quelle audizioni al Senato che fanno parte della procedura per la conferma della nomina (sulla quale non ci sono dubbi). Mentre sulla politica monetaria ha sottolineato la continuità con i predecessori Yellen e Ben Bernanke, sulla vigilanza bancaria Powell ha indicato che la linea cambia: preferisce non chiamarla deregulation, ma secondo Powell sarebbe “il momento di fare una pausa e rivedere ciò che è stato fatto”.

