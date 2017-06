LA FED ALZA I TASSI DI INTERESSE

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 21:06

Come nelle attese, al termine della riunione odierna la FED ha modificato la propria politica monetaria, aumentando i tassi di interesse di 25 punti base: il saggio di riferimento è stato fissato in un intervallo compreso tra l’1% e l’1,25%. L'ultimo ritocco verso l'alto dei tassi era avvenuto, per la stessa entità, lo scorso 15 marzo. A inizio maggio, invece, ci fu una conferma.

L’istituto centrale ha dichiarato che prevede un altro incremento dei saggi ufficiali prima della fine del 2017 e che inizierà a tagliare gradualmente il proprio bilancio per una somma complessiva di 4,5 trilioni di dollari.

