Draghi, via libera alle regole di Basilea 3. No al tetto sui titoli di Stato nelle banche (Corriere della Sera) (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

8 dic 2017 ore 08:03

Il quotidiano riporta le reazioni del numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, all’accordo di Basilea3 raggiunto tra i governatori delle Banche centrali e i responsabili delle Autorità di vigilanza.

Secondo quanto riporta il quotidiano non sarebbe invece stata trovata un’intesa per limitare l’esposizione delle banche ai titoli di Stato, misura fortemente richiesta dalla Germania e che avrebbe penalizzato i nostri istituti di credito (e non solo).

Il Corriere della Sera ricorda che le nuove misure, che entreranno progressivamente in vigore a partire dal 2022 con piena applicazione prevista nel 2027, "vengono di fatto incontro alle richieste delle banche italiane, che negli anni scorsi hanno sottolineato il trattamento sfavorevole dei loro prestiti deteriorati rispetto alle esposizioni sui mercati degli istituti tedeschi e francesi, i quali ora vedono arrivare paletti più stringenti".

