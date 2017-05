Draghi: ripresa sempre più solida ma il sostegno straordinario resta (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

30 mag 2017 ore 08:42

Il quotidiano riporta le parole pronunciate ieri da Mario Draghi in audizione al Parlamento europeo. Secondo il numero uno della BCE è ancora “molto, molto presto” per scommettere su una normalizzazione delle politiche monetarie. Draghi ha ribadito che la ripresa si sta rafforzando, spinta dalla domanda interna. Questo la rende “meno vulnerabile” agli shock esterni. Ma anche se l’inflazione dell’area dell’euro ha toccato l’1,9%, il banchiere centrale ha ricordato che l’aumento dei prezzi depurato dalle componenti energetiche è ancora troppo incerto.

Draghi è poi entrato anche nel merito del rafforzamento dell’eurozona, puntualizzando che "la vulnerabilità dell’area della moneta unica» può anche essere ricondotta «una mancanza di autonomia fiscale - e la questione ora è capire come arrivarci".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.