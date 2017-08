Draghi difende il piano di stimoli. Nella Bce se ne discute la fine (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

24 ago 2017 ore 08:37

Prosegue la discussione e il dibattito sul tapering europeo, cioè sull’uscita dalla politica monetaria non convenzionale e di stimolo della Bce. Il quotidiano riporta quanto indicato ieri da Jens Weidmann, il numero uno della Bundesbank. Secondo l'economiasta "gli acquisti di titoli sui mercati da parte della Banca centrale europea non dovrebbero essere prolungati, cioè dovrebbero finire con l’anno". Secondo Weidmann, inoltre, "il tapering dovrebbe essere annunciato con chiarezza per fare sì che si realizzi un’uscita ordinata".

Il Corriere della Sera scrive poi che ieri, Draghi ha tenuto un discorso ai Premi Nobel dell’economia riuniti a Lindau, Germania, ma non è entrato nel merito del tapering.

