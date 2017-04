BCE: le indicazioni nella riunione del 27 aprile 2017

Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sulla conferenza stampa che il governatore, Mario Draghi, insieme al vicepresidente BCE, Vítor Constâncio, terrà a Francoforte

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 14:29

Attesa per la riunione della Banca Centrale Europea di oggi. Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sulla conferenza stampa che il governatore Mario Draghi, insieme al vicepresidente BCE Vítor Constâncio, terrà a Francoforte.

LA CONFERENZA DI DRAGHI



Ore 14.35: Mario Draghi ha ufficializzato le indicazioni di politica monetaria decise dal Consiglio direttivo.

Ore 14.33: Inizia la conferenza stampa di Mario Draghi.

BCE: TASSI E POLITICA



Come nelle attese la BCE non ha apportato modifiche alla politica monetaria.

Nel dettaglio ll Consiglio direttivo ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%.

Il Consiglio direttivo continua ad attendersi che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività.

Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il consiglio direttivo ha confermato che intende proseguire gli acquisti netti di attività, condotti al nuovo ritmo mensile di 60 miliardi di euro, sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.

Contestualmente agli acquisti netti sarà reinvestito il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, il Consiglio direttivo è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata.





ASPETTANDO LA BCE

Secondo IntesaSanpaolo, la riunione della BCE dovrebbe essere interlocutoria.

Tuttavia, gli esperti ritengono che a giugno, scongiurato il rischio di deriva populista in Francia, la BCE potrebbe almeno rimuovere, dal comunicato introduttivo, il riferimento a tassi più bassi e molto probabilmente avvierà un dibattito sull’uscita dalle misure non convenzionali.