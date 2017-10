BCE: quali potrebbero essere le decisioni, illustrate da Draghi, sul tapering

Grandissima attesa per le decisioni che prenderà oggi la Banca Centrale Europea. Secondo le attese Francoforte potrebbe mettere mano al quantitative easing. Come?

di Mauro Introzzi

26 ott 2017 ore 10:38

Grandissima attesa per le decisioni che prenderà oggi la Banca Centrale Europea. Non sul fronte della politica monetaria convenzionale, visto che sono previsti tassi invariati, ma per quanto riguarda le scelte di orientamento non convenzionali. Nel board in programma oggi a Francoforte - lo ha confermato lo stesso governatore Mario Draghi nella conferenza a margine dell'ultima riunione - si potrebbe iniziare ad affrontare il discorso relativo al tapering, ossia al rallentamento di quantitative easing.

Occhi puntati, quindi, sull'incontro del numero uno della BCE con la comunità dei giornalisti. Draghi fornirà indicazioni precise sulle prossime mosse o preferirà mantenersi ancora sul vago?

Dalle 14.30 SoldiOnline.it seguirà in diretta il discorso di Mario Draghi

BOARD BCE, COSA POTREBBERO DECIDERE SUL QUANTITATIVE EASING

Secondo gli addetti ai lavori, nonostante l'inflazione rimanga ben lontana dai target dell'istituto centrale europeo, Francoforte potrebbe alleggerire il programma di quantitative easing.

Nel loro Mercati Flash di questa mattina gli economisti di IntesaSanpaolo hanno indicato che

La riunione BCE è carica di attese. Il Consiglio farà, difatti, un altro passo verso la normalizzazione della politica monetaria. Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni di stampa su scenari alternativi di aggiustamento degli acquisti per durata e volumi. La BCE tenterà di convincere i mercati che la fine del programma è ancora lontana, e che il processo potrebbe essere reversibile, se necessario. Pensiamo che il Consiglio annuncerà obiettivi ridotti di acquisto per un periodo prolungato, probabilmente per 30-40 miliardi, per sei mesi, prendendosi tempo per valutare i passi successivi verso la chiusura. La BCE riaffermerà che i tassi rimarranno fermi “ben oltre” la fine degli acquisti per mantenere ancorate le attese sui tassi a breve termine. È possibile, infine, che emergano indicazioni più esplicite sulle modalità operative della politica di reinvestimento.

Secondo Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income Management di Candriam Investors Group, l’Istituto di Francoforte dovrebbe annunciare l’entità della propria decisione:

Malgrado i vari discorsi pronunciati dai membri del consiglio nelle ultime settimane, riteniamo che probabilmente verrà annunciata una riduzione degli acquisti mensili del 50% (da 60 a 30 miliardi di euro), con un impegno per nove mesi fino a settembre 2018.

Nel loro morning meeting gli esperti di Unicredit hanno fornito cifre differenti: