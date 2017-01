La BCE conferma, ora occhi su Draghi

Grande attesa per la riunione della Banca Centrale Europea di oggi e - soprattutto - per la conferenza stampa di Mario Draghi. Confermata la politica monetaria ultraespansiva

di Mauro Introzzi

19 gen 2017 ore 13:48

Grande attesa per la riunione della Banca Centrale Europea di oggi. Come di consueto però, più che dal meeting del Governing Council (che non dovrebbe modificare le indicazioni sulla politica monetaria già in essere) gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati sulla conferenza stampa che il governatore Mario Draghi terrà a Francoforte.

BCE, TASSI INVARIATI

ORE 13.45

Nessuna sorpresa dalla riunione odierna della BCE, la prima del 2017.

Come nelle attese la banca centrale europea ha deciso di non modificare la politica monetaria ultraespansiva, confermando i tassi di interesse e il programma di acquisto di titoli di stato; di conseguenza, il saggio di riferimento è stato confermato allo zero, mentre quello sui depositi resta negativo e pari al -0,4%. Il Consiglio direttivo continua ad attendersi che i tassi di interesse di riferimento si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l’orizzonte degli acquisti netti di attività.

Quanto alle misure non convenzionali di politica monetaria, il Consiglio direttivo della BCE ha confermato che continuerà a condurre gli acquisti nell’ambito del programma di acquisto di attività all’attuale ritmo mensile di 80 miliardi di euro sino alla fine di marzo 2017, mentre dal mese successivo gli acquisti netti scenderanno a un ritmo mensile di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione.Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata.

ASPETTANDO LA BCE

ORE 12.30

La Banca Centrale Europea dovrebbe confermare l’attuale politica monetaria espansiva: il tasso di interesse di riferimento dovrebbe restare fermo allo 0% mentre i saggi sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale dovrebbero rimanere invariati rispettivamente allo 0,25% e al -0,40%.

Invariato, nell’ambito delle misure non convenzionali di politica monetaria, dovrebbe restare anche il programma di quantitative easing modificato la scorsa seduta (quella dell’8 dicembre 216): acquisti mensili di attività per 80 miliardi di euro sino alla fine di marzo 2017 e poi fino a fine anno con acquisti pari a 60 miliardi di euro al mese. Una mossa che molti hanno intravisto come un tapering occulto. Opinione che Mario Draghi ha smentito con forza.

Gli analisti di IntesaSanpaolo ritengono che la riunione odierna della BCE non vedrà novità di rilievo.

“Il comunicato dovrebbe riaffermare la retorica ampiamente accomodante e ribadire che la riduzione degli acquisti, annunciata a dicembre scorso, è solo un aggiustamento al programma e non l’inizio di una graduale riduzione verso lo zero dei volumi”, hanno precisato gli esperti.

