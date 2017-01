Crisi Alitalia, il richiamo del governo: ‘Prima il piano, poi il dossier esuberi’ (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

Il quotidiano riporta le ultime sul salvataggio di Alitalia. Secondo il Corriere della Sera il piano industriale per i prossimi cinque anni ci sarebbe già (un documento di 158 pagine redatto dall’amministratore delegato Cramer Ball), ma il governo chiede che sia condiviso da tutti gli azionisti. Non tutti gli interlocutori conoscerebbero infatti nel dettaglio i contenuti del programma quinquennale. Soprattutto le due banche, azioniste e creditrici: IntesaSanpaolo e Unicredit. I due istituti, secondo il Corriere sarebbero disposte a convertire ulteriori crediti in azioni per credere ancora in una compagnia in grado di tornare all’utile.

