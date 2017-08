Così cambierà l’Euribor, il tasso-guida dei mutui (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

24 ago 2017 ore 08:24

Il quotidiano economico scrive che entro la fine del 2017 verrà rinnovato il tasso Euribor, il saggio calcolato giornalmente che esprime l’ interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le banche europee, diventato il riferimento per i mutui a tasso variabile. Un parametro importante, riferimento per i mutui a tasso variabile e indicizzazione per molti titoli di stato, che secondo le stime "muove" 180mila miliardi.

Secondo il Sole24Ore il nuovo tasso "dovrà essere affidabile, volatile (ma non troppo), agganciato il più possibile alla realtà e non alle supposizioni di 20 banchieri".

