Commissari e Lufthansa lontani sul piano Alitalia (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 07:11

Il quotidiano economico fa il punto della situazione sul lungo incontro di ieri tra Alitalia e Lufthansa. Al termine del summit sarebbero rimasti ancora molti punti da approfondire: il confronto sul piano industriale sarebbe iniziato, ma restano ancora divergenze. I temi su cui non ci sarebbe concordia, secondo il Sole24Ore, sarebbero il futuro che si prospetta per il network di Alitalia con l’integrazione con Lufthansa, come il ruolo dell’hub di Fiumicino sul lungo raggio, se dovrà accontentarsi di drenare il traffico su Francoforte per i collegamenti più remunerativi, o potrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. C’è poi il fattore tempo, su cui sarebbero emersi approcci differenti. La parte italiana non avrebbe fretta perché vuole vendere e non svendere mentre quella tedesca sarebbe propensa a concludere l’operazione in tempi rapidi.

