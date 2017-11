Cerberus: con noi Alitalia può restare indipendente (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

3 nov 2017 ore 06:44

Il quotidiano economico riporta i piani in serbo per Alitalia da parte del fondo americano Cerberus. Quest’ultimo si è detto “pronto a lavorare con tutte le parti per arrivare a un accordo su un piano di lungo periodo che mantenga Alitalia intatta e indipendente”.

Il Sole24Ore scrive che il colosso Usa del private equity gli avrebbe confermato formalmente l’obiettivo di conquistare la compagnia. E dal quartier generale di New York “si vuole far sapere che i manager di Cerberus sono pronti a negoziare al più presto un accordo con i commissari Alitalia e con tutte le parti interessate”. Si punterebbe infatti a chiudere le trattative prima delle prossime elezioni politiche.

Il quotidiano spiega poi che il progetto del fondo Usa prevede almeno due fasi negoziali e che nella prima i manager di Cerberus affincherebbero come consulenti non remunerati l’attuale squadra di management della società.

