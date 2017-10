Cartolarizzazione con il turbo per gli Npl (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

25 ott 2017 ore 06:55

Il quotidiano economico parla della legge 130 sulle cartolarizzazioni contenuta nella legge di bilancio. Una normativa che potrebbe far decollare la cessione degli Npl, perché andrà di pari passo con lo smaltimento delle garanzie e la messa in circolo, sul mercato, dei beni immobiliari utilizzati a copertura dei crediti deteriorati e in sofferenza.

La legge punta così a velocizzare, migliorare e semplificare la valorizzazione e riqualificazione dei beni immobiliari dati a garanzia dei crediti ceduti. Il Sole24Ore scrive che il testo è in attesa di essere trasmesso al Senato e può essere oggetto di modifiche dell’ultim’ora.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.