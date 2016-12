Bonus casa, stretta sui mobili (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

29 dic 2016 ore 08:09

Il quotidiano riporta le novità per la casa previste dalla legge di Stabilità 2017. La normativa comprende alcune importanti modifiche agli incentivi. Un parte importante, se è vero - come riporta il Corriere della Sera - che dal 1998, quando sono partiti quelli sulle ristrutturazioni, alla fine di quest’anno le famiglie hanno speso per soli lavori coperti dal vantaggio fiscale 205 miliardi di euro, cui si aggiungono i quasi 32 miliardi spesi dal 2007 per l’efficienza energetica.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, sono confermate per il solo 2017 le regole attuali per i lavori nelle singole unità immobiliari, ma si cambia per i condomini. L’agevolazione sarà valida per gli anni di imposta dal 2017 al 2021 e calcolata su un tetto di 40mila euro all’anno per unità. Ci sarà infine una stretta sui mobili: sarà possibile detrarre il 50% su un massimo di 10mila euro per acquisti di arredi o grandi elettrodomestici, ma solo se le spese sono legate a ristrutturazioni avviate nel 2017.

