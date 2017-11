Bonus bebè dimezzato a 40 euro nel 2019 (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

29 nov 2017 ore 07:50

Il quotidiano riporta gli ultimi ritocchi del Senato alla manovra di bilancio del 2018, che da oggi sarà in aula, dove verrà molto probabilmente blindata da un voto di fiducia.

Tra le novità più importanti alcuni aggiustamento al bonus bebè, l’eliminazione del superticket sanitario per alcune categorie, l’approvazione del pacchetto di norme per i Comuni e il varo di un fondo per risarcire i risparmiatori coinvolti nel dissesto delle banche venete.

Il Corriere evidenzia che il bonus bebè (in scadenza quest’anno) verrà confermato per il 2018 e reso strutturale, ma dal 2019 viene ridotto a un solo anno, non più tre, e dimezzato nell’importo, 480 euro l’anno (40 al mese) invece di 960.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.