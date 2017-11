Bank of England, tassi alzati allo 0,5%

di Mauro Introzzi

2 nov 2017

Come nelle attese, la Bank of England ha alzato i tassi di interesse; il saggio di riferimento è passato allo 0,5% dal precedente 0,25%. Solo due membri del board dell’istituto, su 9, hanno votato per non toccare i tassi. Si tratta del primo rialzo da 10 anni a questa parte.

Inoltre, l’istituto centrale ha lasciato fermo a 435 miliardi di sterline l’ammontare del programma di acquisto di titoli di stato (Quantitative Easing) e a 10 miliardi il programma di acquisto di corporate bond.

Secondo una nota della banca centrale britannica rimangono comunque considerabili rischi relativi all'outlook.

