Banche venete, per gli npl si studia lo schema Mps (MF)

di Mauro Introzzi

9 giu 2017 ore 07:12

MF, a pagina 7 della sua edizione odierna, scrive che per il deconsolidamento dei crediti deteriorati della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca potrebbe seguire l’esempio dell’operazione studiata per il Monte dei Paschi di Siena.

MF, che cita fonti vicine al dossier, scrive che per la cartolarizzazione delle tranche junior e mezzanine si tenterà di replicare lo schema utilizzato per Mps. In quell’operazione il Fondo Atlante 2 (che ha ancora una dotazione di 1,7 miliardi di euro, di cui 800-900 milioni destinati a Montepaschi) dovrebbe investire 450 milioni.

Allo stesso modo anche per la cartolarizzazione delle tranche junior ed eventualmente mezzanine delle banche venete il fondo gestito da Quaestio sgr dovrebbe intervenire in tandem con altri operatori di mercato.

