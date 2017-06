Banche venete, la tela di Mustier. In campo Unicredit e IntesaSanpaolo (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

9 giu 2017 ore 07:15

Il quotidiano mette sotto la lente le ipotesi di salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. All’appello mancano 1,25 miliardi di euro di denari pubblici che Ue e Bce hanno chiesto ai privati di mettere per accompagnare l’intervento dello Stato. Nei giorni scorsi il premier Gentiloni e il ministro Padoan hanno incontrato i numeri uno di Unicredit, Jean Pierre Mustier, e di IntesaSanpaolo, Carlo Messina. I due amministratori delegati hanno escluso la possibilità un intervento diretto ma si sono detti pronti a ragionare su possibili alternative per evitare di mandare Veneto e Vicentina in bail-in o, peggio, in liquidazione. Secondo il Corriere della Sera la condizione posta dai due banchieri è che la soluzione abbia o impatto zero sul sistema bancario oppure minimizzi il costo del salvataggio, ma soprattutto che partecipino tutti gli istituti.

