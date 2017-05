Banche venete, il Tesoro tratta sullo sconto (MF)

di Mauro Introzzi

30 mag 2017 ore 07:15

Il quotidiano finanziario aggiorna sulle trattative in corso tra Roma e Bruxelles sul tema delle banche venete. La Dg Comp europea ha posto come condizione dell’intervento pubblico l’iniezione di un miliardo di risorse private, risorse che al momento mancano drammaticamente all’appello. Sembra che il fondo Atlante - dopo aver versato quasi 3,5 miliardi nei due istituti - non possa più contribuire.

Così, secondo MF, non ci sarebbe alcun piano ufficiale per aggirare il diktat di Bruxelles. Tra le ipotesi allo studio l’ingresso dei privati in una seconda fase, quando il turnaround sarà già avviato. Un’altra ipotesi allo studio è quella di strappare a Bruxelles uno sconto sull’entità dell’investimento richiesto.

