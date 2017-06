Banche venete, ecco lo scambio: sconti fiscali contro il salvataggio (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 07:14

La Repubblica parla del progetto di salvataggio delle banche venete. Secondo il quotidiano nei prossimi piani del Governo sarebbe spuntata anche un’agevolazione fiscale al settore credito. Una misura che “nessuno ammetterà mai sia correlata al tentativo di persuadere gli istituti italiani a sborsare gli 1,25 miliardi che l’Antitrust Ue chiede in fondi privati per autorizzare la ricapitalizzazione statale di Vicenza e Veneto banca, in piena crisi”. Ma - secondo La Repubblica - è difficile anche sostenere il contrario,

I nuovi, eventuali aiuti fiscali potrebbero avere tempi brevi (un decreto ad hoc) o più dilatati, nella legge di stabilità con effetto nel 2018.

