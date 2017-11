“Le banche centrali ci hanno salvato” (Corriere della Sera)

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 07:47

Il Corriere della Sera ha pubblicato un’intervista a Michael Spence, premio Nobel per l’Economia nel 2001. Secondo l’economista le mosse decise negli ultimi anni dalle banche centrali, in particolare il Quantitative Easing della BCE, hanno salvato l’economia, pur avendo ricevuto diverse critiche.

Secondo Spence, la crescita del Pil italiano non è sufficiente, in quanto il prodotto interno lordo resta ancora sotto i livelli raggiunti nel 2007. “C’è bisogno di più crescita per colmare il divario e creare occupazione rispetto a dieci anni fa”, ha precisato l’economista.

Spence ha segnalato che il settore della moda va bene, così come quello industriale, mentre le banche vanno ancora male; “credo che sia necessario un periodo di transizione verso l’hi-tech”, ha precisato l’economista.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.