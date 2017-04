Piano italiano per cambiare il bail in (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 07:05

Il quotidiano economico riporta alcuni correttivi che l’Abi - l’associazione bancaria italiana - e l’associazione delle Bcc, Federcasse, stanno cercando di portare in sede comunitaria alla direttiva Brrd (Bank Recovery and Resolution Directive), quella che ha introdotto il principio del bail in.

I correttivi sono contenuti in una serie di emendamenti già presentati e prevedono, tra le altre cose, la facoltà di conteggiare le emissioni obbligazionarie bancarie senior (emesse almeno fino al 2016) nel computo delle passività che possono essere coinvolte in una eventuale procedura di risoluzione e la possibilità di rivedere i criteri di contribuzione dei fondi interbancari di garanzia dei depositanti al finanziamento delle procedure di risoluzione per aumentare la protezione sui depositi oltre i 100mila euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.