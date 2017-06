Cosa aspettarsi dalla Fed (IntesaSanpaolo)

In serata italiana arriveranno prima le decisioni della Federal Reserve americana in tema di politica monetaria poi la conferenza stampa del numero uno della banca centrale americana Janet Yellen. Ma cosa aspettarsi dalla Fed? Di certo un altro rialzo di 25 puni base. E poi?

Ecco - da un estratto della loro nota giornaliera - cosa ne pensano gli econimisti della direzione Studi e Ricerche Macroeconomic and Fixed Income Research di IntesaSanpaolo:

La riunione del FOMC si dovrebbe concludere con nuovi passi sulla strada della normalizzazione della politica monetaria: un altro rialzo dei tassi di 25pb e segnali di preparazione per l’inizio della riduzione del bilancio. La valutazione dello scenario macroeconomico dovrebbe confermare un quadro positivo di crescita moderata, con l’economia al pieno impiego e l’inflazione in avvicinamento verso l’obiettivo del 2%, nonostante i freni transitori dei mesi recenti.

Per la strategia di politica monetaria, le proiezioni dovrebbero mantenere il sentiero di graduali rialzi dei tassi, con un ulteriore aumento atteso entro fine 2017. Le novità dovrebbero riguardare la politica del bilancio, con indicazioni sul piano per ridurre i reinvestimenti e qualche informazione sulla tempistica. In assenza di risultati sulle riforme dell’amministrazione Trump, si riducono i rischi di surriscaldamento esogeno.

Fra i rischi del 2° semestre, si è aggiunto il rialzo del limite del debito, che potrebbe portare volatilità in autunno, se il Congresso non troverà un accordo entro l’estate. Manteniamo per ora la previsione di un nuovo rialzo dei tassi a settembre, monitorando però la questione del limite del debito, e di una pausa in autunno, quando dovrebbe venire avviato il programma di riduzione dei reinvestimenti.