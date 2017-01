Atlante si gioca tutto in Veneto (Milano Finanza)

di Mauro Introzzi

14 gen 2017 ore 14:50

Il settimanale mette in evidenza come l’offerta di transazione presentata ai soci di Popolare Vicenza e Veneto Banca condizionerà non solo il destino delle due ex popolari venete avviate verso una rapida fusione ma anche il futuro del loro azionista, il fondo Atlante.

Oggi Popolare di Vicenza e Veneto Banca assorbono oltre la metà delle risorse che il sistema finanziario italiano ha versato nel fondo gestito dalla Quaestio sgr di Alessandro Penati (circa 3,4 sui 6 miliardi complessivi distribuiti in due veicoli).

Non c’è dubbio, secondo Milano Finanza, "che presto banche e fondazioni cominceranno a fare i conti per valutare l’andamento della partecipazione".

