Alitalia, ora si fa avanti Lufthansa. Ma l’idea è tagliare 9 mila dipendenti (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

27 apr 2017 ore 07:05

Il quotidiano scrive della situazione di Alitalia. Secondo indiscrezioni si sarebbe palesato un interesse della tedesca Lufthansa. Ma il gruppo pone 2 punti fermi: in primis la compagnia tedesca sarebbe interessata a rilevare Alitalia, ma solo dopo il fallimento e prendendola a costo zero. Poi che si farebbe carico solo di un pezzo della compagnia, rilevando solo un tiro dei 120 aerei in uso attualmente al gruppo. Per il personale Lufthansa sarebbe disponibile a farsi carico al massimo di un quarto dei dipendenti, rilevandone 3 mila su 12 mila.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.