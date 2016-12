Alitalia, iniziano i tagli stop scatti di anzianità e Roma-Malpensa (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 08:08

Il quotidiano scrive che da dopo l'epifania Alitalia e sindacati inizieranno ad affrontare il tema dei tagli previsti dal nuovo piano industriale della compagnia, che perde ancora più di un milione al giorno. Nel frattempo, però, già da oggi i vertici dell’azienda dovrebbero annunciare il blocco immediato degli scatti di anzianità per 3.800 dipendenti. Le retribuzioni sarebbero invece (almeno per il momento) confermate, in attesa però della discussione di un nuovo contratto di lavoro.

Secondo La Repubblica i primi contatti tra azienda e rappresentanze sindacali hanno però iniziato già a disegnare l’Alitalia del futuro: la compagnia rivoluzionerà i suoi servizi a breve-medio raggio, tagliando le rotte meno redditizie e adottando una struttura di costi molto più sofisticata e vicina a quelle delle low-cost.

Da febbraio, per esempi, sparirà la Fiumicino-Malpensa che perdeva quasi 6 milioni l’anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.