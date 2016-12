Alitalia, gli azionisti approvano la fase due del piano industriale (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

23 dic 2016 ore 07:16

Il quotidiano aggiorna sulle ultime novità in casa Alitalia. Nelle scorse ore è arrivata una soluzione tampone per la compagnia aerea al termine di una trattativa a oltranza, condotta dal presidente Luca Cordero di Montezemolo e sostenuta dietro le quinte dal governo.

Le discussioni hanno sbloccato 122 milioni di linee di credito rimaste finora congelate, sui 180 milioni resi disponibili dagli istituti (e in piccola parte già usati).

Il quotidiano scrive poi che il via libera è stato accompagnato da un ok di massima del cda sulle direttrici del piano industriale firmato dall’ad Cramer Ball, ma vincolato a un preciso percorso che, da qui a due mesi (esattamente quelli “coperti” dalla liquidità liberata ieri), il management dovrà mettere in campo e su cui sarà alta anche l’attenzione del Governo.

