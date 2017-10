Alitalia, easyJet tira già il freno (MF)

di Edoardo Fagnani

18 ott 2017 ore 07:43

MF è tornata sulla questione Alitalia, riportando le indicazioni di easyJet sulla compagnia italiana. Il gruppo low cost ha precisato di non aver presentato una vera e propria offerta vincolante per rilevare le attività del vettore italiano, ma si è limitato a manifestare interesse per “un ristretto numero di asset di volo coerenti con la sua strategia per l’Italia”. Secondo il quotidiano finanziario, bisogna capire se questa semplice manifestazione di interesse possa mantenere easyJet nella lista dei potenziali acquirenti di Alitalia.

Intanto, MF ha segnalato che i tre commissari straordinari hanno iniziato l’esame delle sette proposte arrivate sul tavolo: secondo il quotidiano finanziario anche l’offerta del colosso tedesco Lufthansa riguarderebbe solo alcune delle attività di volo di Alitalia.

