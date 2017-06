Alitalia, buste aperte. Si fa avanti Ryanair (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

7 giu 2017 ore 09:05

Il Corriere della Sera analizza le 32 manifestazioni di interesse non vincolanti per Alitalia svelate nella giornata ieri con l'apertura delle buste davanti al notaio. Il quotidiano scrive che tra le missive c'erano anche quelle di Ryanair, Lufthansa, Etihad (che già ne deteneva il 49% delle azioni) e Delta (partner nello Sky team con Air France e Klm). Alla prima fanno gola solo alcune tratte mentre la seconda starebbe pensando solo alla flotta.



Secondo il Corriere della Sera starebbe crescendo la preoccupazione per il rischio che l’aviolinea finisca venduta come uno spezzatino, con i suoi asset più pregiati a prezzi di saldo. Tuttavia i commissari proveranno in ogni modo a vendere la società tutta intera, "per salvaguardare il marchio e soprattutto i lavoratori".

