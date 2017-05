Alitalia, bando e tagli per 300 milioni (MF)

di Mauro Introzzi

16 mag 2017 ore 07:10

Il quotidiano finanziario scrive che le prime azioni di contenimento dei costi messe in atto dai 3 commissari di Alitalia varrebbero tra i 230 e i 300 milioni di euro l’anno. Si tratta di misure strutturali che per ora escludono il costo del lavoro.

MF scrive poi che entro domani il Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, darà il via libera alla pubblicazione dell’avviso di gara. Il termine per le manifestazioni di interesse dovrebbe essere fissato per il prossimo 10 giugno. Gli interessati - secondo il quotidiano finanziario - dovranno precisare anche quale soluzione intendono adottare, tra ristrutturazione, acquisto in blocco della compagnia, o solo di alcuni asset (inclusi beni, contratti e licenze).

