I market mover della settimana (dal 9 al 13 ottobre 2017)

Mercoledì 11 ottobre il Tesoro collocherà il BOT annuale, mentre il giorno seguente è in programma l’asta dei Btp. Prende il via la stagione delle trimestrali a Wall Street

di Edoardo Fagnani

8 ott 2017 ore 14:21

Riflettori puntati sulle aste dei titoli di stato italiani: mercoledì 11 ottobre il Tesoro collocherà il BOT annuale, mentre il giorno seguente è in programma l’asta dei Btp.

Prende il via la stagione delle trimestrali a Wall Street: focus sui risultati dei colossi finanziari.

Lunedì 9 ottobre la borsa di Tokyo resta chiusa per festività.







Lunedì 9 ottobre



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi.



MACROECONOMIA

Europa: Riunione dell’Eurogruppo.

Germania: Produzione industriale ad agosto.

Giappone: Chiusa la Borsa di Tokyo.

Stati Uniti: Chiusura del mercato obbligazionario.





Martedì 10 ottobre



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Discorso di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Italia: Produzione industriale ad agosto.

Europa: Riunione dell’Ecofin.

Germania: Bilancia commerciale destagionalizzata ad agosto.





Mercoledì 11 ottobre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT annuali.

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: BlackRock.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione dei verbali della riunione del 20 settembre.



MACROECONOMIA

Spagna: Inflazione (finale) a settembre.





Giovedì 12 ottobre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Asta di Btp.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Citigroup – Jp Morgan.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi sulla politica monetaria.



MACROECONOMIA

Europa: Produzione industriale ad agosto.

Germania: Inflazione (finale) a settembre.

Stati Uniti: Indice dei prezzi alla produzione a settembre.





Venerdì 13 ottobre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Bank of America.



RATING

Grecia: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.

Francia: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Inflazione (finale) a settembre.

Germania: Inflazione (finale) a settembre.

Stati Uniti: Inflazione a settembre – Vendite al dettaglio a settembre – Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (preliminare) a ottobre.