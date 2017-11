I market mover della settimana (dal 6 al 10 novembre 2017)

Il 7 novembre IntesaSanpaolo e Monte dei Paschi di Siena comunicheranno i risultati economici dei primi nove mesi del 2017. Il giorno seguente sarà il turno di Enel e Unicredit

di Edoardo Fagnani

5 nov 2017 ore 13:26

Riflettori accesi sulle trimestrali a Piazza Affari, in particolare sui bancari. Martedì 7 novembre IntesaSanpaolo e Monte dei Paschi di Siena comunicheranno i risultati economici dei primi nove mesi del 2017. Il giorno seguente sarà il turno di Enel e Unicredit. Il 9 novembre sono in programma i consigli di amministrazione del BancoBPM e di UBI Banca.

Venerdì 10 novembre il Tesoro collocherà il BOT annuale.







Lunedì 6 novembre



TRIMESTRALI

Italia: Pirelli.



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Pubblicazione dei verbali della riunione del 20-21 settembre.

BCE: Discorso di Ignazio Visco



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi a ottobre.

Europa: Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre – Indice dei prezzi alla produzione a settembre – Riunione dell’Eurogruppo.

Germania: Ordini all’industria a settembre – Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) a ottobre.





Martedì 7 novembre



TRIMESTRALI

Italia: IntesaSanpaolo – Mediaset – MPS.

Europa: BMW.

Stati Uniti: SNAP.



MACROECONOMIA

Italia: Vendite al dettaglio a settembre.

Europa: Riunione dell’Ecofin – Vendite al dettaglio a settembre.

Germania: Produzione industriale a settembre.





Mercoledì 8 novembre



TRIMESTRALI

Italia: Enel – Unicredit.

Europa: E.ON.

Giappone: Nissan Motor.



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022.





Giovedì 9 novembre



TRIMESTRALI

Italia: BancoBPM – Leonardo – Poste Italiane – UBI Banca.

Europa: Commerzbank – Deutsche Telekom.

Stati Uniti: Walt Disney.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Pubblicazione del supplemento al bollettino statistico “Moneta e banche”.

BCE: Pubblicazione del Bollettino Economico.



MACROECONOMIA

Europa: La Commissione pubblica le previsioni macroeconomiche.

Germania: Bilancia commerciale destagionalizzata a settembre.





Venerdì 10 novembre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT annuali.



TRIMESTRALI

Europa: Allianz.



MACROECONOMIA

Italia: Produzione industriale a settembre.

Francia: Produzione industriale a settembre.

Stati Uniti: Indice di fiducia dell’università del Michigan (preliminare) a novembre.