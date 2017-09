I market mover della settimana (dal 4 all’8 settembre 2017)

L’appuntamento principale è fissato per giovedì 7 settembre, giorno della riunione della BCE. Lunedì 4 settembre Wall Street resterà chiusa per festività

di Edoardo Fagnani

3 set 2017 ore 15:42

Le banche d’affari tornano protagoniste. L’appuntamento principale è fissato per giovedì 7 settembre, giorno della riunione della BCE, che sarà seguita dalla consueta conferenza stampa di Mario Draghi. Il giorno precedente la FED pubblicherà il Beige Book, che fornirà un aggiornamento sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti.

Lunedì 4 settembre Wall Street resterà chiusa per festività.







Lunedì 4 settembre



MACROECONOMIA

Europa: Indice dei prezzi alla produzione a luglio.

Stati Uniti: Wall Street chiusa per festività.





Martedì 5 settembre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Hewlett Packard Enterprises.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi ad agosto.

Europa: Indice PMI dei servizi (finale) ad agosto – Indice PMI dei servizi (finale) ad agosto.

Germania: Indice PMI dei servizi (finale) ad agosto.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) ad agosto.

Stati Uniti: Ordinativi di beni durevoli (finale) a luglio – Ordinativi industriali a luglio.





Mercoledì 6 settembre



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione del Beige Book.



MACROECONOMIA

Italia: Vendite al dettaglio a luglio.

Germania: Ordini all’industria a luglio.

Stati Uniti: Bilancia commerciale a luglio – Indice ISM non manifatturiero composito ad agosto.





Giovedì 7 settembre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Dell Technologies.



BANCHE CENTRALI

BCE: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Mario Draghi.



MACROECONOMIA

Europa: Pil (finale) del secondo trimestre del 2017.

Germania: Produzione industriale a luglio.

Stati Uniti: Produttività (escluso il settore agricolo, finale) nel secondo trimestre 2017.





Venerdì 8 settembre



MACROECONOMIA

Germania: Bilancia commerciale (destagionalizzata) a luglio.

Francia: Produzione industriale a luglio.

Giappone: Pil (finale) del secondo trimestre del 2017.