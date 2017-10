I market mover della settimana (dal 30 ottobre al 3 novembre 2017)

Mercoledì 1° novembre la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. Prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari

di Edoardo Fagnani

29 ott 2017 ore 13:02

Banche centrali ancora protagoniste. Mercoledì 1° novembre la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. Il giorno seguente sarà il turno della Bank of England.

Prosegue la stagione delle trimestrali a Piazza Affari. Martedì 31 ottobre CNH Industrial comunicherà i risultati economici dei primi nove mesi del 2017. Giovedì 2 novembre sarà il turno di Ferrari.

Lunedì 30 ottobre il Tesoro collocherà il Btp decennale.







Lunedì 30 ottobre



PIAZZA AFFARI

Operazioni straordinarie: Inizia l’aumento di capitale de Il Sole24Ore.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp con scadenza nel 2022 e nel 2027 – Emissione di CCTeu con scadenza nel 2015.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia economica a ottobre – Indice di fiducia dei consumatori (finale) a ottobre.

Germania: Vendite al dettaglio a settembre – Inflazione (preliminare) a ottobre.

Spagna: Pil (preliminare) del terzo trimestre del 2017 – Inflazione (preliminare) a ottobre.

Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) a settembre – Redditi delle famiglie a settembre – Deflatore dei consumi a settembre





Martedì 31 ottobre



TRIMESTRALI

Italia: CNH Industrial – Banca Carige.

Europa: BP.

Stati Uniti: MasterCard.



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda.

BCE: Discorso di Ignazio Visco



MACROECONOMIA

Italia: Tasso di disoccupazione mensile a settembre – Inflazione (preliminare) a ottobre – Indice dei prezzi alla produzione a settembre.

Europa: Tasso di disoccupazione a settembre – Inflazione (stima flash) a ottobre – Pil (prima stima) del terzo trimestre 2017.

Francia: Inflazione (preliminare) a ottobre – Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017.

Stati Uniti: Costo del lavoro nel terzo trimestre 2017 – Indice PMI di Chicago a ottobre – Indice di fiducia dei consumatori a ottobre.





Mercoledì 1° novembre



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



TRIMESTRALI

Italia: Tenaris.

Giappone: Honda Motor.

Stati Uniti: Facebook – Tesla Motors.



BANCHE CENTRALI

FED: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) a ottobre – Indice ISM manifatturiero a ottobre.





Giovedì 2 novembre



TRIMESTRALI

Italia: Ferrari.

Europa: Royal Dutch Shell.

Stati Uniti: Alibaba – Apple – Starbucks.



BANCHE CENTRALI

Bank of England: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a ottobre – Immatricolazioni di automobili a ottobre.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre – Variazione del numero dei disoccupati a ottobre – Tasso di disoccupazione a ottobre.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a ottobre.

Stati Uniti: Produttività (escluso il settore agricolo) nel terzo trimestre 2017.





Venerdì 3 novembre



TRIMESTRALI

Europa: Repsol.



MACROECONOMIA

Giappone: Mercati chiusi per festività.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a ottobre – Tasso di disoccupazione a ottobre – Bilancia commerciale a settembre – Indice ISM non manifatturiero composito a ottobre – Ordinativi di beni durevoli (finale) a settembre.