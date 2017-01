I market mover della settimana (dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017)

Banche centrali protagoniste della settimana: il 1° febbraio la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. Entra nel vivo la stagione dei bilanci

di Edoardo Fagnani

29 gen 2017 ore 13:55

Banche centrali protagoniste della settimana. Mercoledì 1° febbraio la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. In calendario anche le riunione della Bank of Japan e della Bank of England.

Entra nel vivo la stagione dei bilanci a Piazza Affari: venerdì 3 febbraio IntesaSanpaolo e Telecom Italia comunicheranno i risultati del 2016.

Lunedì 30 gennaio il Tesoro emetterà due Btp.







Lunedì 30 gennaio



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp con scadenza nel 2021 e nel 2027 – Emissione di CCTeu con scadenza nel 2024.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia economica a gennaio – Indice di fiducia dei consumatori (finale) a gennaio.

Germania: Inflazione (preliminare) a gennaio.

Spagna: Pil (preliminare) del quarto trimestre 2016.

Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) a dicembre – Redditi delle famiglie a dicembre.





Martedì 31 gennaio



TRIMESTRALI

Italia: CNH Industrial.

Stati Uniti: Exxon Mobil – Pfizer – UPS – Apple.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi.

Bank of Japan: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Italia: Tasso di disoccupazione (mensile) a gennaio – Indice dei prezzi alla produzione a dicembre.

Europa: Pil (prima stima) del quarto trimestre 2016 – Inflazione (stima flash) a gennaio – Tasso di disoccupazione a dicembre.

Germania: Vendite al dettaglio a dicembre – Tasso di disoccupazione a gennaio.

Francia: Pil (preliminare) del quarto trimestre del 2016 – Indice armonizzato dei prezzi al consumo (preliminare) a gennaio.

Spagna: Inflazione (preliminare) a gennaio.

Giappone: Tasso di disoccupazione a dicembre – Produzione industriale (preliminare) a dicembre.

Stati Uniti: Indice PMI di Chicago a gennaio – Indice di fiducia dei consumatori (CB) a gennaio.





Mercoledì 1° febbraio



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2022.



TRIMESTRALI

Europa: BBVA – KPN.

Stati Uniti: Facebook.



BANCHE CENTRALI

FED: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a gennaio – Immatricolazioni di automobili a gennaio.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a gennaio.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a gennaio.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a gennaio.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) a gennaio – Indice ISM manifatturiero a gennaio.





Giovedì 2 febbraio



TRIMESTRALI

Italia: Ferrari.

Europa: Deutsche Bank – ING Group – Royal Dutch Shell.

Stati Uniti: Amazon.com.



BANCHE CENTRALI

Bank of England: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Europa: Indice dei prezzi alla produzione a dicembre.

Stati Uniti: Produttività (escluso il settore agricolo, preliminare) nel quarto trimestre 2016.





Venerdì 3 febbraio



TRIMESTRALI

Italia: IntesaSanpaolo – Telecom Italia.



RATING

Portogallo: Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi a gennaio – Inflazione (preliminare) a gennaio.

Europa: Indice PMI dei servizi (finale) a gennaio – Vendite al dettaglio a dicembre.

Germania: Indice PMI dei servizi (finale) a gennaio.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) a gennaio.

Giappone: Inflazione a dicembre.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a gennaio – Tasso di disoccupazione a gennaio – Indice ISM non manifatturiero composito a gennaio – Ordinativi di beni durevoli (finale) a dicembre.