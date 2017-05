I market mover della settimana (dal 29 maggio al 2 giugno 2017)

Il 29 maggio il Tesoro collocherà i BOT semestrali, mentre il giorno seguente è in programma il collocamento dei Btp. Il 31 maggio è in programma la pubblicazione del Beige Book

di Edoardo Fagnani

28 mag 2017 ore 15:15

Focus sulle aste di titoli di stato italiani: lunedì 29 maggio il Tesoro collocherà i BOT semestrali, mentre il giorno seguente è in programma il collocamento dei Btp con scadenza nel 2022 e nel 2027.

Mercoledì 31 maggio è in programma la pubblicazione del Beige Book sullo stato dell’economia statunitense.







Lunedì 29 maggio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Brembo fraziona le azioni.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT semestrali.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi al Parlamento Europeo.



MACROECONOMIA

Europa: Massa monetaria destagionalizzata (aggregato M3) ad aprile.

Gran Bretagna: Mercato azionario chiuso per festività.

Stati Uniti: Wall Street chiusa per festività.





Martedì 30 maggio



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: EXOR.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp con scadenza nel 2022 e nel 2027.



TRIMESTRALI

Europa: Ryanair Holdings.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia economica a maggio – Indice di fiducia dei consumatori (finale) a maggio.

Germania: Inflazione (preliminare) a maggio.

Francia: Pil (finale) del primo trimestre del 2017 – Fiducia dei consumatori a maggio.

Spagna: Inflazione (preliminare) a maggio.

Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) ad aprile – Redditi delle famiglie ad aprile – Indice di fiducia dei consumatori a maggio





Mercoledì 31 maggio



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Hewlett Packard Enterprise.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione del Beige Book sullo stato dell’economia statunitense.

Banca d’Italia: Considerazioni finali di Visco all'Assemblea annuale della Banca d'Italia.



MACROECONOMIA

Italia: Tasso di disoccupazione mensile ad aprile – Inflazione (preliminare) a maggio.

Europa: Tasso di disoccupazione mensile ad aprile – Inflazione (stima flash) a maggio.

Francia: Inflazione (preliminare) a maggio.

Stati Uniti: Indice PMI di Chicago a maggio.





Giovedì 1° giugno



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a maggio – Pil (finale) del primo trimestre 2017 – Immatricolazioni di automobili a maggio.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a maggio.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) a maggio – Indice ISM manifatturiero a maggio.





Venerdì 2 giugno



RATING

Gran Bretagna: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Europa: Indice dei prezzi alla produzione ad aprile.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a maggio – Tasso di disoccupazione a maggio – Bilancia commerciale ad aprile.