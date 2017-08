I market mover della settimana (dal 28 agosto al 1° settembre 2017)

Riflettori puntati sui dati sull’inflazione in Italia e in Europa. Da monitorare anche i dati sull’occupazione negli USA. In agenda anche le aste di titoli di stato in Italia.

di Edoardo Fagnani

27 ago 2017 ore 13:54

Settimana ricca di dati macroeconomici sui mercati finanziari. Riflettori puntati sui dati sull’inflazione in Italia e in Europa. Da monitorare anche i dati sull’occupazione negli Stati Uniti.

In agenda anche le aste di titoli di stato in Italia. Mercoledì 30 agosto il Tesoro collocherà i Btp con scadenza a 5 e 10 anni.

Lunedì 28 agosto



PIAZZA AFFARI

ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di CTZ.



MACROECONOMIA

Italia: Indice di fiducia delle imprese ad agosto – Indice di fiducia dei consumatori ad agosto.

Europa: Massa monetaria destagionalizzata a luglio.

Gran Bretagna: Mercato chiuso per festività.

Stati Uniti: Bilancia commerciale (preliminare) a luglio.





Martedì 29 agosto



PIAZZA AFFARI

ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT semestrali.

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019.



MACROECONOMIA

Germania: Indice di fiducia dei consumatori a settembre.

Francia: Pil (finale) del secondo trimestre del 2017.

Stati Uniti: Indice di fiducia dei consumatori (CB) ad agosto.





Mercoledì 30 agosto



PIAZZA AFFARI

ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp con scadenza nel 2022 e nel 2027.



MACROECONOMIA

Italia: Indice dei prezzi alla produzione a luglio.

Europa: Indice di fiducia economica ad agosto – Indice di fiducia dei consumatori (finale) ad agosto.

Germania: Inflazione (preliminare) ad agosto.

Spagna: Inflazione (preliminare) ad agosto.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) ad agosto – Pil (preliminare) del secondo trimestre del 2017.





Giovedì 31 agosto



PIAZZA AFFARI

TRIMESTRALI

Italia: EXOR.



MACROECONOMIA

Italia: Tasso di disoccupazione mensile a luglio – Inflazione (preliminare) ad agosto.

Europa: Tasso di disoccupazione mensile a luglio – Inflazione (stima flash) ad agosto.

Germania: Vendite al dettaglio a luglio – Variazione del numero dei disoccupati ad agosto – Tasso di disoccupazione ad agosto.

Francia: Inflazione (preliminare) ad agosto.

Stati Uniti: Redditi delle famiglie a luglio – Spesa per consumi (nominale) a luglio – Indice PMI di Chicago ad agosto.





Venerdì 1° settembre



PIAZZA AFFARI

RATING

Germania: Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano.

Portogallo: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero ad agosto – Pil (finale) del secondo trimestre 2017 – Immatricolazioni automobili ad agosto.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) ad agosto.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli ad agosto – Tasso di disoccupazione ad agosto – Indice ISM manifatturiero ad agosto – Indice di fiducia delle famiglie dell’università del Michigan (finale) ad agosto.