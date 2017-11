I market mover della settimana (dal 27 novembre al 1° dicembre 2017)

Il 28 novembre il Tesoro collocherà i BOT semestrali, mentre il giorno seguente è in programma l’emissione dei Btp decennali. Il 29 novembre la FED pubblicherà il Beige Book

di Edoardo Fagnani

26 nov 2017 ore 14:59

Settimana caratterizzata dall’emissione di diversi titoli di stato. Martedì 28 novembre il Tesoro collocherà i BOT semestrali, mentre il giorno seguente è in programma l’emissione dei Btp decennali.

Mercoledì 29 novembre la FED pubblicherà il Beige Book, che fornirà un aggiornamento sull’andamento dell’economia negli Stati Uniti.







Lunedì 27 novembre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di CTZ con scadenza 30 ottobre 2019.



MACROECONOMIA

Italia: Indice di fiducia dei consumatori e delle imprese a novembre.

Stati Uniti: Vendite di nuove case a ottobre.





Martedì 28 novembre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT semestrali.



BANCHE CENTRALI

FED: Audizione della Commissione bancaria del Senato per la nomina di Jerome Powell alla presidenza della Fed.



MACROECONOMIA

Europa: Massa monetaria (aggregato M3) destagionalizzata a ottobre.

Germania: Indice di fiducia dei consumatori a dicembre.

Francia: Indice di fiducia dei consumatori a dicembre.

Stati Uniti: Bilancia commerciale (preliminare) a ottobre – Indice di fiducia dei consumatori (CB) a novembre.





Mercoledì 29 novembre



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp decennali.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Tiffany & Co.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione del Beige Book – Intervento di Janet Yellen.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia economica a novembre – Indice di fiducia dei consumatori (finale) a novembre.

Germania: Inflazione (preliminare) a novembre.

Francia: Pil (finale) del terzo trimestre 2017.

Stati Uniti: Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017 – Deflatore del Pil (preliminare) del terzo trimestre 2017.





Giovedì 30 novembre



MACROECONOMIA

Italia: Tasso di disoccupazione mensile a ottobre – Inflazione (preliminare) a novembre – Indice dei prezzi alla produzione a ottobre.

Europa: Tasso di disoccupazione mensile a ottobre – Inflazione (stima flash) a novembre.

Germania: Tasso di disoccupazione a novembre – Variazione del numero dei disoccupati a novembre.

Francia: Inflazione (preliminare) a novembre.

Spagna: Pil (finale) del terzo trimestre 2017.

Stati Uniti: Redditi delle famiglie a ottobre – Spesa per consumi (nominale) a ottobre – Indice PMI di Chicago a novembre.





Venerdì 1° dicembre



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a novembre – Pil (finale) del terzo trimestre 2017 – Immatricolazioni automobili a novembre.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a novembre.

Giappone: Inflazione a ottobre – Tasso di disoccupazione a ottobre

Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero a novembre.