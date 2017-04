I market mover della settimana (dal 24 al 28 aprile 2017)

Il 27 aprile la BCE comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria, seguite dalla conferenza di Mario Draghi. A Piazza Affari parte la stagione delle trimestrali

di Edoardo Fagnani

23 apr 2017 ore 13:11

L’appuntamento principale della settimana è la riunione della BCE. Giovedì 27 aprile la banca centrale europea comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria, seguite dalla conferenza stampa di Mario Draghi.

A Piazza Affari prende il via la stagione delle trimestrali con i dati di Fiat Chrysler Automobiles (26 aprile) e di CNH Industrial (27 aprile).

Focus anche sulle aste dei titoli di stato italiani; in particolare, giovedì 27 aprile il Tesoro emetterà il Btp decennale.







Lunedì 24 aprile



PIAZZA AFFARI

Dividendi: CNH Industrial – ENI – Ferrari.

Borsa Italiana: Mercato chiuso per festività.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di CTZ e Btp indicizzati all’inflazione.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Alcoa.



MACROECONOMIA

Germania: Indice IFO ad aprile.





Martedì 25 aprile



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Coca Cola – Lockheed Martin – McDonald’s – Texas Instruments.



BANCHE CENTRALI

BCE: Pubblicazione dell’indagine sul credito.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Indice dei prezzi delle case a febbraio – Vendite di nuove case a marzo – Indice di fiducia dei consumatori ad aprile.





Mercoledì 26 aprile



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT semestrali (ottobre 2017).



TRIMESTRALI

Italia: Fiat Chrysler Automobiles – Tenaris.

Europa: Banco Santander – Credit Suisse.

Stati Uniti: Boeing – PepsiCo – Twitter.



MACROECONOMIA

Francia: Indice di fiducia dei consumatori ad aprile.





Giovedì 27 aprile



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Generali – IntesaSanpaolo – Poste Italiane.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp 2022 e 2027 – Emissione di CCTeu.



TRIMESTRALI

Italia: CNH Industrial – STM.

Europa: Total.

Stati Uniti: Ford Motor – UPS – Alphabet – Amazon.com – Intel – Microsoft – Starbucks.



BANCHE CENTRALI

BCE: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Mario Draghi.

Bank of Japan: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Italia: Indice di fiducia delle imprese ad aprile – Indice di fiducia dei consumatori ad aprile.

Europa: Indice di fiducia economica ad aprile – Indice di fiducia dei consumatori (finale) ad aprile.

Germania: Inflazione (preliminare) ad aprile.

Spagna: Inflazione (preliminare) ad aprile.

Stati Uniti: Ordinativi di beni durevoli (preliminare) a marzo – Bilancia commerciale (preliminare) a marzo.





Venerdì 28 aprile



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Saipem.



TRIMESTRALI

Europa: UBS.

Stati Uniti: Chevron – ExxonMobil – General Motors.



RATING

Germania: S&P aggiorna il rating sul debito sovrano.

Gran Bretagna: S&P aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Inflazione (preliminare) ad aprile – Indice dei prezzi alla produzione a marzo.

Europa: Massa monetaria a marzo – Inflazione (stima flash) ad aprile.

Germania: Vendite al dettaglio a marzo.

Francia: Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017 – Inflazione (preliminare) ad aprile.

Spagna: Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017.

Gran Bretagna: Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017.

Giappone: Inflazione a marzo – Tasso di disoccupazione a marzo.

Stati Uniti: Pil (advance) del primo trimestre del 2017 – Indice PMI di Chicago ad aprile – Indice di fiducia delle famiglia dell’università del Michigan (finale) ad aprile.