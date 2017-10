I market mover della settimana (dal 2 al 6 ottobre 2017)

Il 2 ottobre sbarca in borsa Gima TT, mentre mercoledì 4 ottobre è in programma il ritorno di Pirelli. Il 6 ottobre Moody’s fornirà l’aggiornamento sul rating del debito sovrano dell’Italia

di Edoardo Fagnani

1 ott 2017 ore 13:47

Piazza Affari si arricchisce di due nuove aziende. Lunedì 2 ottobre sbarca in borsa Gima TT, mentre mercoledì 4 ottobre è in programma l’atteso ritorno di Pirelli.

Focus sui dati sull’occupazione negli Stati Uniti, che saranno diffusi venerdì 6 ottobre.

Lo stesso giorno Moody’s fornirà l’aggiornamento sul rating del debito sovrano dell’Italia.







Lunedì 2 ottobre



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Gima TT debutta a Piazza Affari.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero a settembre – Tasso di disoccupazione mensile ad agosto – Immatricolazioni di automobili a settembre.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) a settembre – Tasso di disoccupazione ad agosto.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) a settembre.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) a settembre.

Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero a settembre.





Martedì 3 ottobre



MACROECONOMIA

Italia: Rapporto Deficit/PIL nel secondo trimestre 2017.

Europa: Indice dei prezzi alla produzione ad agosto.





Mercoledì 4 ottobre



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Pirelli debutta a Piazza Affari.



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Monsanto – PepsiCo.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi a settembre.

Europa: Indice PMI dei servizi e composito (finale) a settembre – Vendite al dettaglio ad agosto.

Germania: Indice PMI dei servizi (finale) a settembre.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) a settembre.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) a settembre – Indice ISM non manifatturiero composito a settembre.





Giovedì 5 ottobre



BANCHE CENTRALI

BCE: Pubblicazione dei verbali della riunione del 7 settembre.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Bilancia commerciale ad agosto – Ordinativi industriali ad agosto.





Venerdì 6 ottobre



RATING

Italia: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.

Francia: S&P aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Vendite al dettaglio ad agosto.

Germania: Ordini all’industria ad agosto.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a settembre – Tasso di disoccupazione a settembre – Salari orari a settembre.