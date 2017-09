I market mover della settimana (dal 18 al 22 settembre 2017)

Mercoledì 20 settembre la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. Il giorno seguente sarà il turno della Bank of Japan. Focus sll'IPO di Pirelli

di Edoardo Fagnani

17 set 2017 ore 16:26

Le banche centrali tornano protagoniste. Mercoledì 20 settembre la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria, seguite dalla conferenza stampa di Janet Yellen. Il giorno seguente sarà il turno della Bank of Japan.

Qualche appuntamento importante a Piazza Affari. Lunedì 18 settembre prende il via l’IPO di Pirelli, mentre ENI staccherà l’acconto sul dividendo.







Lunedì 18 settembre



PIAZZA AFFARI

IPO: Prende il via l’offerta pubblica di vendita delle azioni Pirelli.

Dividendi: ENI – STM.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale (totale) a luglio.

Europa: Inflazione (finale) ad agosto.

Giappone: Borsa chiusa per festività.





Martedì 19 settembre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Fedex.



MACROECONOMIA

Germania: Indice ZEW a settembre.

Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali ad agosto – Licenze edilizie ad agosto – Prezzi all’importazione ad agosto.





Mercoledì 20 settembre



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2048.



BANCHE CENTRALI

FED: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Janet Yellen.



MACROECONOMIA

Germania: Indice dei prezzi alla produzione ad agosto.

Stati Uniti: Vendite di case esistenti ad agosto.





Giovedì 21 settembre



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda.

BCE: Discorso di Mario Draghi – Pubblicazione del Bollettino Economico.



MACROECONOMIA

Italia: Il Governo presenta la Nota di Aggiornamento al DEF.

Europa: Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a settembre.

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia a settembre – Indice anticipatore ad agosto.





Venerdì 22 settembre



RATING

Gran Bretagna: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Internazionale: Meeting OPEC (Vienna).

Europa: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) a settembre.

Germania: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) a settembre.

Francia: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) a settembre.

Gran Bretagna: Discorso di Teresa May su Brexit.

Stati Uniti: Indice Markit PMI (preliminare) a settembre.