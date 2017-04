I market mover della settimana (dal 17 al 21 aprile 2017)

Ancora una settimana corta per i principali mercati azionari, in conseguenza alle festività pasquali. Lunedì 17 aprile Piazza Affari e le borse europee resteranno chiuse

di Edoardo Fagnani

15 apr 2017 ore 19:55

In programma anche diverse assemblee per l’approvazione dei bilanci. In particolare, giovedì 20 aprile si riuniranno i soci di Unicredit.

Venerdì 21 aprile Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano dell’Italia.







Lunedì 17 aprile



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Mercato chiuso per festività.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Netflix.



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Discorso di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Europa: Mercati chiusi per festività.

Gran Bretagna: Mercato chiuso per festività.

Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing ad aprile.





Martedì 18 aprile



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Bank of America – Goldman Sachs – IBM.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali a marzo – Licenze edilizie a marzo – Impiego di capacità produttiva a marzo – Produzione industriale a marzo.





Mercoledì 19 aprile



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2044.



TRIMESTRALI

Italia: Mediaset.

Stati Uniti: Morgan Stanley – American Express – eBay.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione del Beige Book.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale a febbraio.

Europa: Inflazione (finale) a marzo.





Giovedì 20 aprile



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Unicredit.

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



TRIMESTRALI

Italia: Saipem.

Stati Uniti: Bank of New York – Visa.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a marzo.

Germania: Indice dei prezzi alla produzione a marzo.

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia ad aprile – Indice anticipatore a marzo.





Venerdì 21 aprile



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Chiusa la sessione afterhours.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: General Electric.



RATING

Italia: Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano.

Portogallo: DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Italia: Fatturato industriale a febbraio – Ordini all’industria a febbraio.

Europa: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) ad aprile.

Germania: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) ad aprile.

Francia: Indice PMI manifatturiero e dei servizi (preliminare) ad aprile.

Stati Uniti: Indice markit PMI (preliminare) ad aprile – Vendite di case esistenti a marzo.