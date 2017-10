I market mover della settimana (dal 16 al 20 ottobre 2017)

Il 18 ottobre la FED pubblicherà il Beige Book. Venerdì 20 ottobre Fitch fornirà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.

di Edoardo Fagnani

15 ott 2017 ore 14:36

Pochi appuntamenti importati nella settimana in esame.

Riflettori puntati sulla FED che mercoledì 18 ottobre pubblicherà il Beige Book.

Entra nel vivo la stagione delle trimestrali a Wall Street: martedì 17 ottobre Goldman Sachs e Morgan Stanley comunicheranno i risultati del terzo trimestre 2017.

Venerdì 20 ottobre Fitch fornirà l’aggiornamento del rating sul debito sovrano dell’Italia.







Lunedì 16 ottobre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Netflix.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing a ottobre.





Martedì 17 ottobre



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Goldman Sachs – Morgan Stanley – IBM.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale (totale) ad agosto.

Europa: Inflazione (finale) a settembre.

Germania: Indice ZEW a ottobre.

Stati Uniti: Prezzi all’importazione a settembre – Impiego di capacità produttiva a settembre – Produzione industriale a settembre.





Mercoledì 18 ottobre



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2048.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Alcoa – American Express – eBay.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi.

FED: Pubblicazione del Beige Book.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Licenze edilizie a settembre – Nuovi cantieri residenziali a settembre.





Giovedì 19 ottobre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Bank of New York – Verizon Communication.



MACROECONOMIA

Europa: Riunione del Consiglio Europeo.

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia a ottobre – Indice anticipatore a settembre.





Venerdì 20 ottobre



TRIMESTRALI

Stati Uniti: General Electric.



RATING

Italia: Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano.

Germania: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.

Sagna: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Pubblicazione del Bollettino Economico trimestrale.

Bank of Japan: Discorso di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Europa: Riunione del Consiglio Europeo.

Germania: Indice dei prezzi alla produzione a settembre.

Stati Uniti: Vendite di case esistenti a settembre.