I market mover della settimana (dal 16 al 20 gennaio 2017)

di Edoardo Fagnani

15 gen 2017 ore 17:26

Le banche centrali tornano protagoniste sui mercati finanziari. Giovedì 19 gennaio è in agenda la prima riunione del 2017 della BCE, seguita – come di consueto – dalla conferenza stampa di Mario Draghi. Il giorno precedente la FED pubblicherà il Beige Book.

Lunedì 16 gennaio Wall Street resterà chiusa per festività, mentre venerdì 20 gennaio scadranno i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a gennaio.







Lunedì 16 gennaio



MACROECONOMIA

Italia: Inflazione (finale) a dicembre.

Stati Uniti: Wall Street chiusa per festività.





Martedì 17 gennaio



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2018.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Morgan Stanley.



BANCHE CENTRALI

BCE: Pubblicazione dell'Indagine sul credito.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale (totale) a novembre.

Germania: Indice ZEW a gennaio.

Gran Bretagna: Discorso del primo ministro Theresa May su Brexit – Inflazione a dicembre.

Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing a gennaio.





Mercoledì 18 gennaio



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Citigroup – Goldman Sachs.



BANCHE CENTRALI

FED: Pubblicazione del Beige Book – Discorso di Janet Yellen.



MACROECONOMIA

Europa: Inflazione (finale) a dicembre.

Germania: Inflazione (finale) a dicembre.

Stati Uniti: Inflazione (finale) a dicembre – Impiego di capacità produttiva a dicembre – Produzione industriale a dicembre.





Giovedì 19 gennaio



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Bank of New York – American Express.



BANCHE CENTRALI

BCE: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Mario Draghi.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia a gennaio – Nuovi cantieri residenziali a dicembre – Licenze edilizie a dicembre.





Venerdì 20 gennaio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a gennaio.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: General Electric.



RATING

Grecia: S&P aggiorna il rating sul debito sovrano.



BANCHE CENTRALI

BCE: Pubblicazione della Survey of Professional Forecasters.

FED: Discorso di Janet Yellen



MACROECONOMIA

Germania: Indice dei prezzi alla produzione a dicembre.