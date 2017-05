I market mover della settimana (dal 15 al 19 maggio 2017)

Riflettori accesi sul collocamento del Btp Italia: l’operazione per il pubblico indistinto prenderà il via lunedì 15 maggio. Venerdì giornata di scadenze tecniche

di Edoardo Fagnani

14 mag 2017 ore 14:18

Riflettori accesi sul collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia. L’operazione per il pubblico indistinto prenderà il via lunedì 15 maggio e terminerà mercoledì 17 maggio, mentre il 18 maggio sarà il turno degli investitori istituzionali.

Venerdì 19 maggio scadono i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a maggio 2017.







Lunedì 15 maggio



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Prende il via il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Aggiornamento del debito pubblico italiano.



MACROECONOMIA

Italia: Inflazione (finale) ad aprile.

Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing a maggio – Indice del mercato immobiliare NAHB a maggio.





Martedì 16 maggio



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Leonardo.



TRIMESTRALI

Europa: Vodafone.



MACROECONOMIA

Italia: Pil (preliminare) nel primo trimestre 2017.

Europa: Pil (seconda stima) nel primo trimestre 2017.

Germania: Indice ZEW a maggio.

Francia: Inflazione ad aprile.

Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali ad aprile – Impiego di capacità produttiva ad aprile – Produzione industriale ad aprile





Mercoledì 17 maggio



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Termina il collocamento dell’undicesima tranche del Btp Italia.

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2046.



TRIMESTRALI

Europa: ABN Amro Group.

Stati Uniti: Cisco Systems.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale a marzo.

Europa: La Commissione Europea pubblica le nuove raccomandazioni annuali – Inflazione (finale) ad aprile.





Giovedì 18 maggio



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Collocamento istituzionale dell’undicesima tranche del Btp Italia.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Alibaba Group – Wal-Mart Stores.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi.



MACROECONOMIA

Giappone: Pil (preliminare) del primo trimestre del 2017.

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia a maggio – Indice anticipatore ad aprile.





Venerdì 19 maggio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a maggio 2017 – IndelB debutta a Piazza Affari.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: Deere&Co.



MACROECONOMIA

Europa: Indice di fiducia dei consumatori (stima flash) a maggio.

Germania: Indice dei prezzi alla produzione ad aprile.