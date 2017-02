I market mover della settimana (dal 13 al 17 febbraio 2017)

Martedì 14 febbraio saranno diffusi i dati preliminari sul Pil del quarto trimestre 2016 in Italia, in Europa e in Germania. Lunedì 13 febbraio il Tesoro emetterà cinque Btp

di Edoardo Fagnani

12 feb 2017 ore 14:18

Settimana ricca di dati macroeconomici: martedì 14 febbraio saranno diffusi i dati preliminari sul Pil del quarto trimestre 2016 in Italia, in Europa e in Germania. Il giorno successivo la Banca d’Italia fornirà l’aggiornamento dell’andamento del debito pubblico.

Venerdì 17 febbraio scadono i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a febbraio.

Lunedì 13 febbraio il Tesoro emetterà cinque Btp.







Lunedì 13 febbraio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Orsero debutta all’AIM Italia.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2019, 2020, 2023, 2039 e 2047.

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi.



MACROECONOMIA

Europa: La Commissione Europea pubblica le previsioni economiche d'inverno.

Giappone: Pil (preliminare) del quarto trimestre del 2016.





Martedì 14 febbraio



TRIMESTRALI

Europa: Credit Suisse – Michelin.



BANCHE CENTRALI

FED: Audizione di Janet Yellen al Senato.



MACROECONOMIA

Italia: Pil (preliminare) del quarto trimestre 2016.

Europa: Pil (seconda stima) del quarto trimestre 2016 – Produzione industriale a dicembre.

Germania: Pil (preliminare) del quarto trimestre 2016 – Inflazione (finale) a gennaio – Indice ZEW a febbraio.

Stati Uniti: Indice dei prezzi alla produzione a gennaio.





Mercoledì 15 febbraio



TRIMESTRALI

Europa: ABN Amro – Credit Agricole – Danone.

Stati Uniti: PepsiCo – Cisco Systems.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Aggiornamento dell’andamento del debito pubblico.

FED: Audizione di Janet Yellen alla Camera.



MACROECONOMIA

Spagna: Inflazione (finale) a gennaio.

Stati Uniti: Inflazione a gennaio – Vendite al dettaglio a gennaio – Indice Empire Manufacuring a febbraio – Impiego di capacità produttiva a gennaio – Produzione industriale a gennaio – Scorte delle imprese a dicembre – Indice del mercato immobiliare NAHB a febbraio.





Giovedì 16 febbraio



TRIMESTRALI

Europa: AirFrance-KLM.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Pubblicazione dei verbali della riunione del 19 gennaio.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale a dicembre.

Stati Uniti: Indice FED di Philadelphia a febbraio – Nuovi cantieri residenziali a gennaio – Licenze edilizie a gennaio.





Venerdì 17 febbraio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Scadenza dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a febbraio.

Operazioni straordinarie: Ultimo giorno di quotazione dei diritti relati all’aumento di capitale di Unicredit.



TRIMESTRALI

Europa: Allianz.

Stati Uniti: Deere&Co..



RATING

Sagna: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Stati Uniti: Indice anticipatore a gennaio.

