I market mover della settimana (dal 12 al 16 giugno 2017)

di Edoardo Fagnani

11 giu 2017 ore 13:08

Banche centrali protagoniste della settimana. Mercoledì 14 giugno si riunirà la FED, che comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria; la riunione sarà seguita dalla conferenza stampa di Janet Yellen. Il programma anche le riunioni della Bank of England e della Bank of Japan.

Lunedì 12 giugno prenderà il via l’aumento di capitale di UBI Banca.







Lunedì 12 giugno



PIAZZA AFFARI

Operazioni straordinarie: Prende il via l’aumento di capitale di UBI Banca.



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di BOT con scadenza a giugno 2018.

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza a sei mesi.



MACROECONOMIA

Italia: Produzione industriale ad aprile.





Martedì 13 giugno



ASTE TITOLI DI STATO

Italia: Emissione di Btp con scadenza nel 2020 e 2024.



BANCHE CENTRALI

Banca d’Italia: Pubblicazione del supplemento al bollettino Statistico: “Moneta e banche”



MACROECONOMIA

Germania: Indice ZEW a giugno.

Spagna: Inflazione (finale) a giugno.

Stati Uniti: Indice dei prezzi alla produzione a maggio.





Mercoledì 14 giugno



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027.



BANCHE CENTRALI

FED: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Janet Yellen.



MACROECONOMIA

Europa: Produzione industriale ad aprile.

Germania: Inflazione (finale) a maggio.

Stati Uniti: Vendite al dettaglio a maggio – Inflazione a maggio.





Giovedì 15 giugno



BANCHE CENTRALI

Bank of England: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Italia: Inflazione (finale) a maggio.

Europa: Riunione dell’Eurogruppo.

Francia: Inflazione (finale) a maggio.

Stati Uniti: Indice Empire Manufacturing a giugno – Indice FED di Philadelphia a giugno – Prezzi all’importazione a maggio – Impiego di capacità produttiva a maggio – Produzione industriale a maggio.





Venerdì 16 giugno



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Scadenza dei future e dei contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a giugno 2017.



RATING

Gran Bretagna: DBRS aggiorna il rating sul debito sovrano.

Portogallo: Fitch aggiorna il rating sul debito sovrano.



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria – Conferenza stampa di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Italia: Bilancia commerciale ad aprile.

Europa: Riunione dell’Ecofin – Inflazione (finale) a maggio.

Stati Uniti: Nuovi cantieri residenziali a maggio – Licenze edilizie a maggio – Indice di fiducia dell’università del Michigan (preliminare) a giugno.