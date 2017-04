I market mover della settimana (dal 1° al 5 maggio 2017)

Riflettori accesi sulla riunione della FED. Il 1° maggio la Borsa Italiana resterà chiusa in occasione della Festa dei lavoratori. Prosegue la stagione delle trimestrali

di Edoardo Fagnani

30 apr 2017 ore 16:27

Riflettori accesi sulla riunione della FED. Mercoledì 3 maggio la banca centrale statunitense comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria.

Settimana corta per Piazza Affari. Lunedì 1° maggio la Borsa Italiana resterà chiusa in occasione della Festa dei lavoratori.

Prosegue la stagione delle trimestrali. Mercoledì 3 maggio Telecom Italia comunicherà i risultati del primo trimestre del 2017; il giorno seguente sarà il turno del Monte dei Paschi di Siena, mentre venerdì 5 maggio IntesaSanpaolo comunicherà i dati dei primi tre mesi dell’anno.







Lunedì 1° maggio



PIAZZA AFFARI

Borsa Italiana: Mercato chiuso per festività.



TRIMESTRALI

Stati Uniti: AMD.



MACROECONOMIA

Europa: Mercati chiusi per festività.

Gran Bretagna: Mercato chiuso per festività.

Stati Uniti: Spesa per consumi a marzo – Redditi delle famiglie a marzo – Indice ISM manifatturiero ad aprile.





Martedì 2 maggio



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Leonardo.



TRIMESTRALI

Europa: BP.

Stati Uniti: Apple – ConocoPhilips – Pfizer.



BANCHE CENTRALI

Bank of Japan: Pubblicazione dei verbali della riunione del 15-16 marzo – Discorso di Haruhiko Kuroda.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI manifatturiero ad aprile – Tasso di disoccupazione mensile a marzo – Vendite di autoveicoli ad aprile.

Europa: Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile – Tasso di disoccupazione a marzo.

Germania: Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile.

Francia: Indice PMI manifatturiero (finale) ad aprile.

Gran Bretagna: Indice PMI manifatturiero ad aprile.





Mercoledì 3 maggio



ASTE TITOLI DI STATO

Germania: Emissione di titoli di stato con scadenza nel 2027.



TRIMESTRALI

Italia: Leonardo – Telecom Italia.

Stati Uniti: Facebook – Tesla.



BANCHE CENTRALI

FED: Comunicazione delle decisioni di politica monetaria.



MACROECONOMIA

Europa: Pil (prima stima) del primo trimestre del 2017 – Indice dei prezzi alla produzione a marzo.

Germania: Variazione del numero dei disoccupati ad aprile – Tasso di disoccupazione ad aprile.

Giappone: Mercato chiuso per festività.

Stati Uniti: Nuovi occupati (stima ADP) ad aprile – Indice ISM non manifatturiero composito ad aprile.





Giovedì 4 maggio



PIAZZA AFFARI

Assemblee degli azionisti: Enel – Telecom Italia.



TRIMESTRALI

Italia: Monte dei Paschi di Siena – Ferrari.

Europa: Royal Dutch Shell.



BANCHE CENTRALI

BCE: Discorso di Mario Draghi.



MACROECONOMIA

Italia: Indice PMI dei servizi ad aprile.

Europa: Indice PMI dei servizi e composito (finale) ad aprile – Vendite al dettaglio a marzo.

Germania: Indice PMI dei servizi (finale) ad aprile.

Francia: Indice PMI dei servizi (finale) ad aprile.

Giappone: Mercato chiuso per festività.

Stati Uniti: Produttività (escluso il settore agricolo, preliminare) nel primo trimestre 2017 – Bilancia commerciale a marzo – Ordinativi di beni durevoli (finale) a marzo.





Venerdì 5 maggio



TRIMESTRALI

Italia: IntesaSanpaolo.



RATING

Italia: S&P aggiorna il rating sul debito sovrano.

Portogallo: Moody’s aggiorna il rating sul debito sovrano.



MACROECONOMIA

Europa: La Commissione Europea pubblica le previsioni economiche di primavera.

Stati Uniti: Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli a marzo – Tasso di disoccupazione ad aprile.